Galip Demirel kimdir, ne zaman öldü?

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Galip Demirel, 1932’de Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamlayan Demirel, 1958’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Malatya maiyet memurluğuyla çalışma hayatına başlayan Demirel, farklı yerlerdeki kaymakamlık görevlerinin ardından Şanlıurfa ve Zonguldak’ta valilik yaptı.

GÜLDAL AKŞİT VE SERDAR DEMİREL'İN BABASIYDI

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Demirel, 1987’de Malatya milletvekili seçildi. Demirel, TBMM İçişleri Komisyon Başkanlığı ve Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Demirel, eski bakanlardan Güldal Akşit ile Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel’in babasıydı.