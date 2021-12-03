Galip Demirel kimdir, ne zaman öldü?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Önce Pjanic şimdi de Ronaldo Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldıÖnce Pjanic şimdi de Ronaldo! Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldı#Juventus
Uzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicrondan korumuyorUzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicron'dan korumuyor!#Omicron
Hazırlıklarını tamamladık diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı'Hazırlıklarını tamamladık' diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Alışveriş yaparken çiviye bastı, 10 milyon dolar kazandıAlışveriş yaparken çiviye bastı, 10 milyon dolar kazandı!#ABD
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
Kilometrelerce kuyruk 72 saati aştı...Kilometrelerce kuyruk! 72 saati aştı...#TIR
Koronavirüsle birlikte risk daha da arttı Her 10 doğumdan birinde yaşanıyorKoronavirüsle birlikte risk daha da arttı! 'Her 10 doğumdan birinde yaşanıyor' #Prematüre Doğum
Yasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlarYasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlar#İspanya Kralı Felipe
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumluLodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu?#Lodos
Takipçisinin yorumu Pınar Altuğu çıldırttıTakipçisinin yorumu Pınar Altuğ'u çıldırttı!#Pınar Altuğ
HABERLERGündem Haberleri

Galip Demirel kimdir, ne zaman öldü?

#Galip Demirel#Galip Demirel Kimdir#Galip Demirel Ne Zaman
Galip Demirel kimdir, ne zaman öldü

Güldal Akşit'in vefat haberi ardından bir kez daha 18'inci dönem milletvekili ve eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip Demirel gündeme geldi. Solum yetmezliği sebebiyle vefat eden Galip Demirel, Güldal Akşit'in babasıdır. Peki, Galip Demirel kimdir, ne zaman öldü? İşte Galip Demirel’in hayatıyla ilgili bilgiler…

Haberin Devamı

Galip Demirel, 1932’de Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamlayan Demirel, 1958’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Malatya maiyet memurluğuyla çalışma hayatına başlayan Demirel, farklı yerlerdeki kaymakamlık görevlerinin ardından Şanlıurfa ve Zonguldak’ta valilik yaptı.

GÜLDAL AKŞİT VE SERDAR DEMİREL'İN BABASIYDI

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Demirel, 1987’de Malatya milletvekili seçildi. Demirel, TBMM İçişleri Komisyon Başkanlığı ve Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Demirel, eski bakanlardan Güldal Akşit ile Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel’in babasıydı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galip Demirel#Galip Demirel Kimdir#Galip Demirel Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları