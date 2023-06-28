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Galeride yangın: 6 araçta maddi hasar var

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#Oto Galeri#Kayseri#Kocasinan
Galeride yangın: 6 araçta maddi hasar var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 10:01

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci el araç galerisinde çıkan yangında 6 araçta maddi hasar meydana oluştu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir galeride sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede içerisinde galeriyi sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Galeride yangın: 6 araçta maddi hasar var

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Galeride yangın: 6 araçta maddi hasar var

Çıkan yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken, galeride bulunan 6 araçta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Galeride yangın: 6 araçta maddi hasar var

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#Oto Galeri#Kayseri#Kocasinan

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