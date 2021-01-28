Galata'daki sura kafes

Cenevizliler, İstanbul’un 1204’te uğradığı Latin istilası sonrasında Galata bölgesine yerleşmeye başladı. 1303-1352 yılları arasında ise Venediklilerin baskısından dolayı bölgeyi surlarla çevirdi. İnşa edilen tarihi surlardan günümüze çok az bir kısım kaldı. Karaköy Azapkapı bölgesinde bulunan tarihi surlar zamanla evsizlerin barınağı haline geldi. Surların odalarında ve kemerlerinde ateş yakan, yapıyı tahrip eden evsizlerle ilgili çevredeki vatandaşlar ise defalarca şikâyette bulundu. Yapılardaki tahribatın artması ve şikâyetler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuran İBB, surlarla ilgili basit onarım izni aldı. Kurulun kararının ardından surların girişleri demirlerle kapatıldı.

RESTORE EDİLECEK

İBB daha önce de tarihi surların uzandığı Yanıkkapı üzerindeki Cenova armasını da çalınmaması ve zarar görmemesi için demir kafesle kapatmıştı. Belediye önümüzdeki günlerde ateş ve dumandan zarar gören surların restore edilmesi için çalışmalara başlayacak.