Galata Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı! Bugün itibariyle ziyarete açıldı

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Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı. Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti. 23 Şubat’ta, tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılarak çalışmalara başlanmıştı. 674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örülerek etrafı yeşil bir inşaat filesiyle sarılmıştı.

İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nde dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlandı. Restorasyon çalışmaları fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlanarak yapı hem kültürel mirası koruyacak hem de göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi. Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi büyük bir heyecanla ziyarete açıldı. Tarihi kuleyi ziyarete gelenler saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde içeriye alınıyor.

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"BUGÜNDE AÇILIŞININ İLK GÜNÜYMÜŞ, ONA DENK GELDİK"

Ziyarete gelen Ramazan Yücel, "Gezi olarak İstanbul'un temel tarihi güzelliği olduğu için gelmek istedik. Bugünde açılışının ilk günüymüş, ona denk geldik. Güzel bir yer. Manzarasını yukarıda göreceğiz. Ona göre değerlendireceğiz" dedi.

"RESTORASYON YAPILDIKTAN SONRA İLK AÇILIŞI BİZ DE MERAKLA BEKLİYORUZ"

Ankara'dan Galata Kulesi'ni ziyarete gelen Mustafa Dönmez, "Ankara'dan geliyoruz. Restorasyon yapıldıktan sonra ilk açılışı, biz de merakla bekliyoruz. Yukarıda neleri göreceğimizi, heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL MANZARASI VAR"

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Kazakistanlı bir öğrenci ise, "Aslında Galata Kulesi'ne hiç yolum düşmüyor ama buraya özellikle gelmek istiyordum. Bugün özellikle Galata Kulesi'ni seçip buraya gelmek istedim. Yukarıda çok güzel manzarası var. Bir de eski bir tarihi var. Tarihini biraz okumuştum. Onun için buraya gelmeye çok heyecanlandım" şeklinde konuştu.

"ŞEHRİ TAM OLARAK KEŞFEDEBİLİR MİYİZ DİYE MERAK EDİYORUM"

Tarihte Galata Kulesi'nde komutanların gözlem yaptığını belirten Gülay Marat, "Eskiden burada komutanlar gözlem yapmışlar. O yüzden ne göreceğimizi merak ediyordum. Şehri tam olarak keşfedebilir miyiz diye merak ediyorum. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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"ÇOCUKLARIM ÇİZGİ FİLMDEN GÖRDÜKLERİ ÇOK İSTİYORLARDI"

Çocuklarının Galata Kulesi'ni çizgi filmde görerek gelmek istediklerini söyleyen Tuğba Deveci, "Kayseri'den geliyoruz. Çocuklarım çizgi filmden gördükleri çok istiyorlardı. İstanbul'a geldik. Çocukları getirdik. İlk defa gezeceğiz biz de" dedi.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA DOĞAL DOKUSUNA UYULMUŞ"

Galata Kulesi'nin restorasyonunda doğal dokuya uyulduğunu ifade eden Zeynep Handan, "İstanbul'da doğdum büyüdüm ama daha önce gezme şansım olmadı. Biz çok beğendik. Çok güzel olmuş. Gördüğüm kadarıyla doğal dokusuna uyulmuş" şeklinde konuştu.