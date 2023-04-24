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Galata Kulesi 23 Nisan'da Atatürk'ün fotoğraflarıyla renklendi

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#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Galata Kulesi#Atatürk
Galata Kulesi 23 Nisanda Atatürkün fotoğraflarıyla renklendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 02:52

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zekâ algoritmasıyla yorumlanan fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Sergi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Hayalin İnşası" Dijital Enstalasyon sergisi Beyoğlu'nun simgesi olan Galata Kulesi'nde İstanbullularla buluştu.

Cumhuriyet Müzesinin arşivinde bulunan Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğraflar Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Galata Kulesi 23 Nisanda Atatürkün fotoğraflarıyla renklendi

Yapay zeka ile oluşturulan Atatürk heykeli "Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" notuyla paylaşıldı. Gösteride, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan fotoğrafları yoğun ilgi gördü.

Ailesiyle gösteriyi izlemeye gelen Gülçin Rana Eroğlu, "Çok güzel olmuş, çocuk bayramımızın böyle kutlanması ve herkesin severek izlemesi hoşuma gitti. Turistlerde beğenmiş görünüyorlardı" dedi. Babasıyla gösteriyi izlemeye gelen başka bir çocuk ise "Gösteri çok güzeldi, bütün çocukların 23 Nisan Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

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#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Galata Kulesi#Atatürk

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