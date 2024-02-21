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Galata Kulesi 1 ay ziyarete kapalı kalacak

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#Galata Kulesii#Galata Kulesi Ziyaret#Dış Cephe Onarımı
Galata Kulesi 1 ay ziyarete kapalı kalacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 20:42

GALATA Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapatılacak.

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi’nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu.

Galata Kulesi’nin 8’inci katının çatı onarım çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren ziyarete kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada “Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.

Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400’e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

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#Galata Kulesii#Galata Kulesi Ziyaret#Dış Cephe Onarımı

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