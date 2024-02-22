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Galata Kulesi 1 ay ziyarete kapalı

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#Galata Kulesi#Ziyaret#Güçlendirme
Galata Kulesi 1 ay ziyarete kapalı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 07:00

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, turistlerin gözde mekânı olan Galata Kulesi’nin depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Galata Kulesi’nin beden duvarlarında bulunan 400’e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyeceği de vurgulandı.

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Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapatılacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi’nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu. Galata Kulesi’nin 8’inci katının çatı onarım çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren ziyarete kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada “Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

YUVALARA ZARAR VERİLMEYECEK

Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır. Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400’e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

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#Galata Kulesi#Ziyaret#Güçlendirme

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