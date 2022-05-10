Gagaİstanbul cinayeti çözüldü

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Gıyasettin Gümüş (30), İstanbul’da Esentepe Mahallesi’ndeki eğlence mekânı Gagaistanbul’un sahibiydi. 25 Mart 2022 gecesi 5 kişilik alkollü bir grup mekâna geldi. Saat 04.00 sıralarında gelen gruptakiler kendi aralarında tartışmaya başladı. Gıyasettin Gümüş, barın özel güvenliği Mehmet A. ve Sefa Ş., grup arasında başlayan kavgayı ayırmak için müdahale etti. Gıyasettin Gümüş ve yanındaki 2 kişi tarafları ayırmak isterken bir anda kendilerini kavganın içinde buldu. Kavga eğlence mekânının dışına taştı. Dışarıda devam eden kavga sırasında Doğukan K.K. (24) tabancasını çıkartarak peş peşe ateş etti. Açılan ateşte Gıyasettin Gümüş, Mehmet A. ve Sefa Ş. yaralandı. Doğukan K.K. ve yanındaki 4 kişi ise kaçtı. Gıyasetttin Gümüş hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde 7 adet 9 milimetre kovan bulundu.

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5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak olaya karışanların kimliklerini ve kaldıkları adresleri belirledi. Düzenlenen operasyonda, 9 suç kaydı olan Doğukan K.K., 4 suç kaydı olan Mert P. (20), 7 suç kaydı olan Dorukhan K. (28), 12 suç kaydı olan İlker B. (21) ve Tuygun T. (32) gözaltına alındı. Emniyet’teki sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.