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Gabar’da terör değil petrol konuşuluyor

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#Gabar#Bakan Akar#Petrol
Gabar’da terör değil petrol konuşuluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim çalışmalarını Kayseri’de sürdürürken MHP’den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile birlikte Bünyan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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İlçe girişinde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, vatandaşlara “Pazar günü sandığa gitmeyi kimse unutmasın. Eğer burada bir rehavete kapılırsak kayıplarımız çok büyük olacak. Bugünlere kolay gelinmedi” dedi. Bakan Akar, bir tarafta ülkenin güvenliği ve bekası diğer taraftan da refahı için çalıştıklarını belirterek, “Terör bittikçe refah başlıyor. Bunun en güzel örneği Gabar. Gabar’da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor. İnşallah bu millet layık olduğu zenginliklere kavuşacak ve müreffeh bir şekilde yaşayacak” diye konuştu.

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#Gabar#Bakan Akar#Petrol

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