Gabar’da terör değil petrol konuşuluyor

Haberin Devamı

İlçe girişinde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, vatandaşlara “Pazar günü sandığa gitmeyi kimse unutmasın. Eğer burada bir rehavete kapılırsak kayıplarımız çok büyük olacak. Bugünlere kolay gelinmedi” dedi. Bakan Akar, bir tarafta ülkenin güvenliği ve bekası diğer taraftan da refahı için çalıştıklarını belirterek, “Terör bittikçe refah başlıyor. Bunun en güzel örneği Gabar. Gabar’da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor. İnşallah bu millet layık olduğu zenginliklere kavuşacak ve müreffeh bir şekilde yaşayacak” diye konuştu.