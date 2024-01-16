Futbolcu Jehezkel’in İsrail’e selamını ‘aşk mesajı’ sanmışlar

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Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından sol bileğindeki bandaja yazdığı İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını destekleyen notu paylaşan Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel (28), bir anda tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Hürriyet’e konuşan Antalyaspor yöneticileri, Jehezkel’in sol bileğinde gerçekten sakatlık olduğunu, bu bandajı yazı yazmak için özellikle takmadığını söyledi.

SOYUNMA ODASINDA YAZMIŞ

Ancak müsabaka için tesislerden ayrılana kadar bileğinde yazı olmadığını kaydeden yöneticiler, “O notu maç saatinden hemen önce soyunma odasında yazdığını düşünüyoruz. Hatta taktik tahtasında kullanılan kalemle notu yazmış olabilir” dedi. Seremoni esnasında yazıyı fark edenler olduğunu ancak mesajın içeriğinin anlaşılamadığını kaydeden yöneticiler, “Yazıyı eşine gönderdiği aşk mesajı olarak düşünmüşler. Hatta golden sonra kulübün sosyal medya hesaplarından fotoğraflı paylaşım da yapıldı. Olayın gerçek yüzünü biz de sonradan fark ettik ve hemen gereğini yaptık” diye konuştular.

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BAŞKAN: PLANLAMIŞ

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizim asıl tepki gösterdiğimiz şey bu arkadaşın kimseye sormadan ve planlı bir şekilde bu eylemi yapması. O yazı tesislerden çıkarken kolunda yokmuş. Ne olduysa soyunma odasında olmuş. Ben maç esnasında olayı fark etmedim. Çünkü maça konsantre olmuştum. Daha sonra işin içyüzünü anladım. Söz konusu futbolcu ülkesine dönüyor. Biz de Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA ile görüşmeler yapıyoruz. Sözleşme ile ilgili nasıl bir sonuç çıkacak bekleyip göreceğiz. Ayrıca İsrail vatandaşı iki futbolcunun daha önce oynanan Gaziantep maçına götürülmemesi kararı bizim ve TFF’nin aldığı bir karardı. Yoksa bu iki futbolcu gelip ‘Biz maça çıkmak istemiyoruz’ gibi bir şey söylemedi. Hassasiyetleri dikkate alarak bu kararı biz verdik. Ramzi Safouri ile ilgili bir sorun yok. Zaten kendisi de Müslüman. O da şaşkın durumda. Antalyaspor siyaset üstü bir kurum.”

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Antalyaspor yönetimi, İsrail vatandaşı iki futbolcunun durumunu görüşmek için olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda kadro dışı bırakılan Sagiv Jehezkel’in sözleşmesinin feshedilmesinin hukuki açıdan nasıl bir sorumluluk getireceği tartışılacak. Ayrıca Ramzi Safouri’nin durumu da konuşulacak.

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SÖZLEŞMESİ 2026’YA KADAR

Jehezkel’in Antalyaspor ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren de sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini söyledi.

İFADE VERDİ: SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel’i önceki gece gözaltına almıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel’in 45 dakika süren ifadesinde şöyle dediği öğrenildi:

“Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze’de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı.”

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İSRAİL ÖZEL UÇAK GÖNDERDİ

Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcıya da ifade veren İsrailli futbolcu Jehezkel’in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Jehezkel, daha sonra İsrail yönetimi tarafından gönderilen özel uçakla ülkesine döndü.

KARZEV DE GÖZALTINA ALINDI

Antalyaspor’un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel’in skandal hareketinin ardından Başakşehir’in İsrailli futbolcusu Eden Karzev de sosyal medya hesabından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının 100’üncü gününe vurgu yapan bir paylaşım yaptı. Paylaşım sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Eden Karzev’i gözaltına aldı. Karzev’in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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PFDK’YA SEVK EDİLDİLER

Başakşehir Futbol Kulübü de, ‘100 gün’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından kullanan İsrailli futbolcu Eden Karzev hakkında soruşturma başlatıldığını ve yazılı savunmasının istendiğini duyurdu. Öte yandan her iki futbolcunun da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği öğrenildi.