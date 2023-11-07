×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Futbolcu Eymen'in kahreden ölümü: Arkadaşı kazara vurdu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Eymen Yada#Buca
Futbolcu Eymenin kahreden ölümü: Arkadaşı kazara vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 13:18

İzmir'de arkadaşı Y.C.K.'nin (12) kazara tabanca ile vurduğu Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada (13), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada, iddiaya göre; arkadaşı Y.C.K.'nin kurcaladığı tabancanın kazara ateş alması sonucu göğsüne isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yada, kurtarılamadı. Kaçan Y.C.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, tabancanın kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Eymen Yada#Buca

BAKMADAN GEÇME!