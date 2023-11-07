Futbolcu Eymen'in kahreden ölümü: Arkadaşı kazara vurdu

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Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Bucaspor U14 Futbol Takımı oyuncularından Eymen Yada, iddiaya göre; arkadaşı Y.C.K.'nin kurcaladığı tabancanın kazara ateş alması sonucu göğsüne isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yada, kurtarılamadı. Kaçan Y.C.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, tabancanın kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.