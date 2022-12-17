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Futbol okulu antrenörü 'cinsel istismar'dan tutuklandı

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#ANTALYA#Manavgat#Cinsel İstismar
Futbol okulu antrenörü cinsel istismardan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 17:42

Antalya'da, futbol okulu antrenörü olan Serdar Akçam, erkek öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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Manavgat ilçesindeki futbol okulunda antrenörlük yapan Serdar Akçam, iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek öğrencisine anlık mesajlaşma uygulamasından cinsel içerikli yazı gönderdi. Öğrenci, ailesine antrenör Akçam'ın yaklaşık 5 aydır kendisine mesaj attığını, telefonla aradığını, antrenman öncesi ve sonrasında fiziksel temasta bulunduğunu anlattı. Aile de antrenör Akçam'ı jandarmaya şikayet etti.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzleme Merkezi'nde uzmanlar tarafından öğrencinin ifadesi alındı. Akçam, perşembe günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakolda ifade veren Akçam, dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Serdar Akçam, sulh ceza hakimi tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

 

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#ANTALYA#Manavgat#Cinsel İstismar

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