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Furkan'ın katil zanlısını özel ekip Antalya'da yakaladı

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#Antalya#Polis#Cinayet
Furkanın katil zanlısını özel ekip Antalyada yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 16:45

Antalya'da gürültü nedeniyle çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürülen Furkan Tekin'in(18) katil zanlısı Muhammet Talha Baş (21), Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip tarafından yakalanarak tutuklandı.

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Olay, 11 Temmuz günü saat 03.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 153 Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'dan tatil için Antalya'daki kuzeninin yanına gelen Furkan Tekin, otomobilde arkadaşları ile oturduğu sırada, iddiaya göre 'gürültü' nedeniyle 4 kişilik grupla tartıştı. Çıkan kavgada Tekin kalbinden, Emre Ercan Kan ise kolundan ve boynundan bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, arkadaşları Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kan da ayakta tedavi edildi.

İLK KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMIŞ

Çalışma başlatan polis, hastanede Tekin'in arkadaşlarının ifadesini aldı. Tekin'in ilk kez şehir dışına çıktığını belirten arkadaşları, ifadelerinde; otomobilde oturdukları sırada 3-4 kişinin 'gürültü yapıyorsunuz' diyerek kendileri ile tartıştıklarını, daha sonra Furkan'ı kalbinden bıçaklayıp, kaçtıklarını söyledi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Tekin cenazesi, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde defnedildi.

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KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Cinayetin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip, olayın yaşandığı yerde saatlerce kamera kayıtlarını incelerken, çevre araştırması yaparak şüphelileri tespit etti. Cinayet Büro ekipleri, Furkan Tekin ve arkadaşlarıyla kavga edenlerin Muhammet Enes Baş ve adı belirtilmeyen 3 arkadaşı olduğunu belirleyerek ikametlerinde yakaladı. Yapılan inceleme ve verilen ifadelerde katil zanlısının Muhammet Enes Baş olduğu tespit edildi ve suç aleti bıçak da ekipler tarafından ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlananlardan 3 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Baş tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

 

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#Antalya#Polis#Cinayet

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