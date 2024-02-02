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Furkan'dan acı haber! 4 gün sonra hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Trafik Kazası#Furkan Soner
Furkandan acı haber 4 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 12:07

Diyarbakır'da kırmızı ışıkta geçip otomobile çarpan motosikletteki Furkan Soner (23) tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Motosikletin sürücüsü M.M.O.’nun ise tedavisi sürüyor.

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Kaza, 30 Ocak’ta öğle saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu 4'üncü Sanayi Sitesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen 21 AEN 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve 4'üncü Sanayi Sitesi'ne dönmek isteyen 56 AZ 804 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.M.O. (23) ve yanındaki Furkan Soner yaralandı.

Kask takmadığı belirlenen yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Furkan Soner, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Soner’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Eğil ilçesinde toprağa verildi. Motosikletin sürücüsü M.M.O.'nun ise tedavisi sürüyor.

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Furkandan acı haber 4 gün sonra hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Trafik Kazası#Furkan Soner

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