×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fuhuş çetesi çökertildi... 8 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği#Fuhuş Çetesi
Fuhuş çetesi çökertildi... 8 kişi tutuklandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:00

İSTANBUL’da Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bundan üç ay önce bir çetenin kiraladığı evlerde kadınlara fuhuş yaptırdığına yönelik bilgi aldı.

Haberin Devamı

Alınan bilginin ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan takipte, çete üyelerinin kimlikleri ve kiraladıkları evlerin adresleri belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından 19 Şubat 2024 günü saat 07.00’da Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de 10 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda çete üyesi 2’si kadın 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

12 KADIN KURTARILDI

Operasyonda çetenin kullandığı 12 kadın da kurtarıldı. Aramalarda 9 cep telefonu, 9 sim kart, 29 bin 200 TL, 2 bin dolar ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen çete üyesi 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrolle serbest kaldı. 

 

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği#Fuhuş Çetesi

BAKMADAN GEÇME!