Fuhuş çetesi çökertildi... 8 kişi tutuklandı

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Alınan bilginin ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan takipte, çete üyelerinin kimlikleri ve kiraladıkları evlerin adresleri belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından 19 Şubat 2024 günü saat 07.00’da Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli’de 10 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda çete üyesi 2’si kadın 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

12 KADIN KURTARILDI

Operasyonda çetenin kullandığı 12 kadın da kurtarıldı. Aramalarda 9 cep telefonu, 9 sim kart, 29 bin 200 TL, 2 bin dolar ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen çete üyesi 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrolle serbest kaldı.