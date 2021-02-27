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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 19:13 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay'dan "Hocalı Katliamı" şehitleri için anma mesajı

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Fuat Oktay'dan "Hocalı Katliamı" şehitleri için anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hocalı Katliamı'nda Ermeni zulmüne kurban giden şehitleri andı.

Oktay, Twitter'daki hesabından, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hocalı'da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor. Umuyorum ki Ermeni esareti altındaki ezeli Azerbaycan topraklarının azat edilmesi, bu acılı yüreklere bir nebze olsun teselli olmuştur. Ermeni zulmüne kurban giden şehitlerimizin ruhları şad olsun."

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