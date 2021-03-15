MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFuat Oktay: Türkiye'nin mücadelesi taviz vermeden devam edecektir
GeriGündem Fuat Oktay: Türkiye'nin mücadelesi taviz vermeden devam edecektir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay: Türkiye'nin mücadelesi taviz vermeden devam edecektir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fuat Oktay: Türkiye'nin mücadelesi taviz vermeden devam edecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zellanda'nın Christchurch kentinde yaşanan iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilişkin "Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki yıl önce iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Müslümanları hedef alan terör saldırılarının yıl dönümünde, sadece İslamofobi'yi değil, Zenofobi'yi ve insanoğlunu derisinin rengi ya da inancı ile yargılayan çarpık zihniyeti lanetliyorum. Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi