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Fuat Oktay, Ankara'da oyunu kullandı

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#Fuat Oktay#Seçim#Secim2023
Fuat Oktay, Ankarada oyunu kullandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 15:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da oyunu kullandı. Oktay, yaptığı açıklamada " Ankara'da şenlik havasını, demokrasi havasını yaşıyoruz. İnşallah Türkiye için hayırlı olacak. Geleceği aydın, parlak 'Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyeceğiz. Bugün 'doğru adam' için söz de karar da milletimizindir." dedi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile eşi Hümeyra Şahin Oktay, Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 1203 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oktay, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün bayram havası içerisinde, demokrasi şöleni içinde tüm Türkiye'de sandık başındayız. Çok yoğun bir katılım var. Ankara'da şenlik havasını, demokrasi havasını yaşıyoruz. İnşallah Türkiye için hayırlı olacak. Geleceği aydın, parlak 'Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyeceğiz. Bugün 'doğru adam' için söz de karar da milletimizindir. Milletimiz kararını verecektir, hepimiz de bu karara saygı duyacağız" dedi.

Fuat Oktay, Ankarada oyunu kullandı

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Tüm dünyanın Türkiye'deki seçimleri yakından takip ettiğine işaret eden Oktay, "Aynı zamanda Türkiye'de demokrasi olgunluğunun bir göstergesini de yaşıyoruz. İddialı biçimde ortaya koymak istiyorum; Türkiye kadar, dünyada seçimlerini şeffaf yapabilen, bayram havasında geçiren ve bu kadar yüksek bir katılımla seçime katılan başka bir ülke ve milletin olduğunu göremiyoruz. Batıda da katılımların çok az olduğunu görürüz. Şaibeli olduğuna da son dönemlerde hep birlikte şahit olduk. Türkiye, bu anlamda da dünyaya bir örnek teşkil etmektedir. Tekrar hayırlı olsun. Söz ve karar milletindir" ifadelerini kullandı.

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#Fuat Oktay#Seçim#Secim2023

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