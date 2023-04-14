Fuat Oktay: 14 Mayıs Türkiye için yeni bir milat olacak

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AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekilleri Seçimi öncesi kapsamında birtakım ziyaretlerde bulundu. Oktay, ilk olarak AK Parti Ayaş ilçe teşkilatı binasını ziyaret etti. Burada partililerle görüşen Oktay, ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Oktay, pazarcılar ve esnaf ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Oktay, Ayaş merkez çarşısında bulunan bir pastırmacı dükkanına girerek iş yeri sahibi ile sohbet edip, pastırma kesti. Oktay, esnaf ziyaretlerinin ardından MHP Ayaş İlçe Başkanlığı'na geçerek partililerle sohbet etti. Oktay, son olarak AK Parti Ayaş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.



'HEM CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI HEM MİLLETVEKİLİ ADAYI OLARAK SAHADAYIZ'



İftar programının ardından konuşan Oktay, ''Buraya gelmeden önce ak belediyeciliğin ilmek ilmek işlendiği, Ayaş sokaklarında esnaf kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ayaş’ımız için ilk günkü aşkla çalınmadık kapı, gidilmedik yer bırakmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Üst üste gelen büyük depremler nedeniyle maruz kaldığımız 'asrın felaketi' yüzünden bu yıl ramazanı buruk karşıladık. Ancak böylesi dost meclislerinde yaralarımızı bir nebze olsun sarıyor, birlik ve beraberliğimizden güç alıyoruz. Rabbim böyle acıları bizlere tekrar yaşatmasın. Bu vesilesiyle bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Önümüz seçim. Türkiye, bir kez daha kritik bir eşikten geçiyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' anlayışıyla, ülkemizin dört bir yanını, hiçbir ayrım gözetmeksizin kalkındırmanın mücadelesini veriyoruz. Ancak, bu mücadeleyi verirken, bugüne kadar 'kalkınma yerelden başlar' anlayışıyla hareket ettik. Her bir arkadaşımız, bu şuurla, bu anlayışla hareket ediyor. Ben de öyle. Bugün hem bir cumhurbaşkanı yardımcısı olarak hem de bir Ankara milletvekili adayı olarak sahadayız'' ifadelerini kullandı.



'AYAŞ'A 628 KONUT KAZANDIRDIK'



Oktay, Ayaş'a ve Ayaşlı vatandaşların hayatına hizmetleriyle değer kattıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Ayaşlılarımıza eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma kadar insanımızın hayat kalitesini artıracak birçok projeyi gerçeğe dönüştürdük. Ayaş Öğrenci Yurdu’nu hizmete açtık. Toplam 75 yatak kapasiteli Ayaş Şehit Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ni 2020 yılında hizmete sunduk. 2 aile sağlığı merkezini, 5 sağlık evini, Başkent Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini Ayaş'a kazandırdık. Ayaş'ta şu anda 460 kişilik bir spor salonu mevcut. Gençlerimize müjdemiz olsun. Ayaş Belediyemiz ile Spor Toto Başkanlığının iş birliğinde bir kapalı spor salonunun daha şu anda ihale sürecini başlattık. Allah'ın izniyle en kısa zamanda hizmete sunacağız. Ayaş'a 628 konut kazandırdık. Yenikent- Ayaş- Beypazarı bölünmüş yolunu tamamladık. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yürüttüğü 200 kişilik karma öğrenci pansiyon yapım işi tamamlandı. Polislerimizin daha iyi hizmet sunabilmesi için Ayaş İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yapımına başlandı. Köklü değerleri ile zengin olan ilçemizin; Ayaş Ulu Camii, Bünyamin Camii ve Şeyh Muhittin camilerinin restorasyon çalışmalarına başladık. Ankara Ayaş Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi çalışmaları devam ediyor.''



'PROJE DİYE SUNDUKLARI TEK ŞEY 7 BAŞLI KOALİSYON'



Oktay, hizmetleri yerine getirebilmek için bu ülkeyi sevmenin gerektiğini bildirerek, ''Bu hizmetler, bu eserler, 6'lı maşanın hop oturup hop kalktığı kumar masalarında üretilemez. Bu hizmetler ancak beyni ve yüreği millet için çarpan masalarda üretilir. Bu hizmetler milliyetçi görünüp HDP'nin emellerine hizmet etmekle, Kandil'in kurşun askeri olmaya razı gelmekle yapılamaz. Siz bu 6'lı maşadan bir tek proje duydunuz mu? Proje diye sundukları tek şey 7 başlı koalisyon. Neymiş, ikisi belediyelerden devşirme, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sistem, böyle bir yürütme, böyle bir yönetim, böyle bir rejim yok. Bu, biz istikrarsızlık vaat ediyoruz demektir. Bu, biz kriz vaat ediyoruz demektir. Bu, biz 90'lı yıllara dönmek istiyoruz demektir. Hatırlayın; 90'lı yıllarda kurulan koalisyon hükümetleri bunlar gibi herkese koltuk vaat ediyorlardı. En son koltuk enflasyonu çıktı ortaya, Türkiye'yi 36 bakanla yönetmeye başladılar. Daha doğrusu yönetememeye başladılar. 36 bakanlıktan toplasanız 36 tane icraat çıkmadı. Ne çıktı? Siyasi kriz çıktı, ekonomik kriz çıktı; anayasa krizi çıktı. Ne çıktı? Banka hortumlamaları çıktı, batan bankalar çıktı. Özetle kaos çıktı, terör çıktı, yönetilemez bir tablo çıktı'' diye konuştu.



'FETÖ'YE DÖNÜŞ BİLETİ KESMEK İSTEMEYENLER AK PARTİ'NİN YANINDA YER ALMALI'



Oktay, konuşmasının devamında, ''6'lı maşa siyasetinin varacağı yer de bundan daha matah olamaz. 7 başlı siyaset demek Türkiye'nin başının etini yeme siyaseti demektir. Ama bu millet, evelallah, Türkiye'yi yedirmez. Bu millet, liderini, Cumhurbaşkanını, Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmez. 14 Mayıs, inşallah, Türkiye için yeni bir milat olacak. O gün hep birlikte Türkiye Yüzyılı için sandığa gideceğiz. Pusulayı elimize alacağız, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan adının üzerine mührü vuracağız. Milletvekili seçiminde AK Parti'nin üzerine mührü vuracağız. Çünkü 14 Mayıs, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki bir seçim değildir. 14 Mayıs Türkiye düşmanlarına şirinlik yapanlarla Türkiye sevdalıları arasındaki seçimdir. 14 Mayıs'ta bir yanda Kandil’in, Pensilvanya’nın ve onların ağababaları olacak, diğer yanda gücünü sadece milletinden alan, sırtını sadece milletine dayayanlar olacak. Bir yanda Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler olacak, bir yanda Türkiye'yi şahlandırmak isteyenler. 14 Mayıs'ta, oy pusulasına mührü basarken, FETÖ’ye dönüş bileti kesmek istemeyenler, AK Parti'nin yanında, cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmalıdır'' dedi.