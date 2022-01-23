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FSM Köprüsü’nde servis minibüsü, tuzlama aracına çarptı: 1 ölü

#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü#Tuzlama Aracı#Trafik Kazası
FSM Köprüsü’nde servis minibüsü, tuzlama aracına çarptı: 1 ölü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa istikametinde bir servis minibüsü tuzlama aracına arkadan çarptı. Kazada servis minibüsü sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu-Avrupa istikametinde 34 FV 0536 plakalı servis minibüsü tuzlama aracına arkadan çarptı. Kazada araç içinde sıkışan servis minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Minibüs sürücüsünün cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazaya karışan servis minibüsü ve tuzlama aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü#Tuzlama Aracı#Trafik Kazası

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