FSM Köprüsü’nde servis minibüsü, tuzlama aracına çarptı: 1 ölü

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu-Avrupa istikametinde 34 FV 0536 plakalı servis minibüsü tuzlama aracına arkadan çarptı. Kazada araç içinde sıkışan servis minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Minibüs sürücüsünün cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazaya karışan servis minibüsü ve tuzlama aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.