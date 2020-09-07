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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM / DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi trafiği kilitledi

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FSM Köprüsü'nde intihar girişimi trafiği kilitledi
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin intihar etmek isteyen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelen bir kişi aracını durdurarak köprü korkuluklarına çıktı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler intihar girişiminde bulunan kişiyi vazgeçirmek için ikna çalışmalarına başladı. Olay nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

FSM Köprüsünde intihar girişimi trafiği kilitledi

FSM Köprüsünde intihar girişimi trafiği kilitledi


 

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