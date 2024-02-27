Freni tutmadı, mobilya atölyesine girdi! İş yeri sahibi kazadan 5 dakikayla kurtulmuş

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Tarabya Mahallesi Şalcıkır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özdoğan Sokak'tan yokuş aşağı ilerleyen Ömer K.'nın kullandığı 34 FU 5735 plakalı otomobilin freni boşaldı. Panikleyen sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokağın karşısındaki mobilya atölyesinin camını kırarak içeri daldı. Atölyedeki mobilyaları parçalayarak ilerlemeye devam eden otomobil, bantlama makinesine çarparak durabildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ömer K. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Otomobil, iş yerinden vatandaşların da yardımıyla çekici ile dışarı çıkarıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ KAZADAN 5 DAKİKA FARKLA KURTULMUŞ

Mobilya atölyesinin sahibi Gündüz Ilık, iş yerini kazadan 5 dakika önce kapattığını belirterek “Ben kazayı görmedim, ben beş dakika kadar önce eve gittim. Evde sesi duydum. Koşa koşa geldik. Yokuştan aşağı inerken freni tutmamış, o şekilde dükkana girmiş araba. Sürücü arabadan indi, şoktaydı, konuşamıyordu. Oturdu, komşular su getirdi, su ikram ettiler. Ambulansla gitti. Dükkan bayağı hasar gördü, arka duvarı da patlatmış. Göründüğü gibi bütün her şey gitti. Tek sevindirici yanı cana bir zarar gelmedi. En önemlisi o" dedi.

Haberin Devamı

YETKİLİLER YOKUŞA ÇÖZÜM BULMALI

Mobilya atölyesinin yan tarafındaki binada oturan Teslime Kırmızıgöl, sokakta hız kesici tedbir alınmaması yüzünden sık sık kaza yaşandığını söyledi. Hayatlarından endişe ettiklerini ifade eden Kırmızıgöl, “Biz burada oturuyorduk, araba yokuştaydı. Orada durduğunu gördük, arabadan bir kadın iniyordu. Sonra birden kadın bağırmaya başladı, araba tümsekten birden zıpladı. Sonra biz hemen aşağıya kaçtık. Yine buraya girecek sandık. Daha 2 sene olmadı, kamyon girmişti buraya. Kamyon girdiğinde de yine biz buradaydık. Hayatımız büyük tehlikede, lütfen bir an önce bu yokuşa çözüm bulunması gerekiyor. Yetkililere bildirdik, sadece oraya bir tümsek yaptılar. O da hiçbir şekilde işlem görmüyor" diye konuştu.