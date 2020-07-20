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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Freni boşalan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Freni boşalan kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, freni boşalan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yahyalı ilçesindeki Sazak köyü yakınlarında meydana geldi. İhsan Dağdelen yönetimindeki 38 ABB 270 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Dağdelen yaralandı, yanındaki Süleyman Turgut ise hayatını kaybetti.

Yaralı Dağdelen, çağırılan ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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