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Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyon durak ve direklere çarpıp devrildi

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#Gaziantep#Kaza#Gaziantep Haberleri
Facianın eşiğinden dönüldü Freni boşalan kamyon durak ve direklere çarpıp devrildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 13:29

Gaziantep'te, freni boşalan hafriyat kamyonu; otobüs durağı, aydınlatma direkleri ve ağaçlara çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kahvelipınar Mahallesi yönüne giden Oktay Pehlivan yönetimindeki 38 AGA 177 plakalı hafriyat yüklü kamyon, iddiaya göre, freninin boşalmasıyla kontrolden çıktı.

Facianın eşiğinden dönüldü Freni boşalan kamyon durak ve direklere çarpıp devrildi

Pehlivan'ın kontrolünü yitirdiği kamyon, yol kenarındaki otobüs durağı ile aydınlatma direkleri ve refüjdeki ağaca çarptı, devrilip sürüklenerek durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Facianın eşiğinden dönüldü Freni boşalan kamyon durak ve direklere çarpıp devrildi

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Kazada yaralanan sürücü Pehlivan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Facianın eşiğinden dönüldü Freni boşalan kamyon durak ve direklere çarpıp devrildi

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kamyonun kaldırılması ve yola dökülen hafriyatın temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü Freni boşalan kamyon durak ve direklere çarpıp devrildi

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#Gaziantep#Kaza#Gaziantep Haberleri

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