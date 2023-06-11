Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyon durak ve direklere çarpıp devrildi

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Kaza, sabah saatlerinde Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kahvelipınar Mahallesi yönüne giden Oktay Pehlivan yönetimindeki 38 AGA 177 plakalı hafriyat yüklü kamyon, iddiaya göre, freninin boşalmasıyla kontrolden çıktı.

Pehlivan'ın kontrolünü yitirdiği kamyon, yol kenarındaki otobüs durağı ile aydınlatma direkleri ve refüjdeki ağaca çarptı, devrilip sürüklenerek durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan sürücü Pehlivan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kamyonun kaldırılması ve yola dökülen hafriyatın temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.