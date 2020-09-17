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Gündem
Mehmet KOCACIK - DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Freni boşalan çöp kamyonu dehşet saçtı!

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün gece freni boşalan çöp kamyonu, park halindeki 8 araca çarptı. Kamyon şoförünün hafif yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Çöpleri almak için dün gece İnönü Bulvarı’na giren belediyeye ait çöp kamyonunun yokuş inerken freni boşaldı.

Freni boşalan çöp kamyonu dehşet saçtı

Kamyon, yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken, araçlar da hasar gördü.

Freni boşalan çöp kamyonu dehşet saçtı

Yaralı şoföre, çağırılan sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi.

Freni boşalan çöp kamyonu dehşet saçtı

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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