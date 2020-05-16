Free Ne Demek? Free Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Free, İngilizce bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize İngilizceden gelmiştir ve sık kullanılmaya başlanmıştır. Free kelimesi genellikle serbest, ücretsiz veya özgür manasına gelmektedir.

Free Ne Demek?

Herhangi bir nesnenin Free olarak betimlenmesi demek, o nesnenin hem ücretsiz, bedava olarak kullanılabileceği hem de serbestlik kavramı dahilinde belirli sınırlarla kullanılabilirliği manasına gelmektedir. Free sözcüğünü çoğunlukla ücretsiz ve serbest dağıtımlarda karşılaşmak mümkün.

Free sözcük manasıyla bize ücretsiz veya serbest manasını sunsa bile internet ortamında free olan şeylerin nitelikleri ve kullanılmak istenen manası tamamen farklı olabilmektedir. Örneğin internet üzerinden birçok dosya, uygulama vs. free download yani bedava, ücretsiz indirme şeklinde sizlere sunulmaktadır. İşte burada Free’den maksat indirilecek dosyanın ücretsiz olarak indirilebilmesine karşın bu free dosya veya uygulamanın kullanım haklarına getirilen birtakım sınırlamalar bulunabilmektedir.