Fransız liselerine rekor ceza

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Soruşturmanın gerekçesi olarak okulların ortak fiyat belirlediği yönündeki şikâyetler gösterilmişti. Rekabet Kurumu’nun yaptığı duyuruya göre, soruşturmada yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda bu liselerin, söz konusu ücret ve maaşları birlikte tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldı. İstanbul’da faaliyet gösteren beş Fransız lisesine okul ücretlerinin ve öğretmen maaşlarının tespiti gerekçesiyle toplam 21.3 milyon liralık ceza verildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, özel okullara uygulanan soruşturmalar kapsamında Fransız liseleri bugüne kadar verilen en yüksek idari para cezasını aldı. Daha önce de Rekabet Kurumu’nun farklı illerdeki özel okullar hakkında yürüttüğü benzer soruşturmalar olmuştu.

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KANUN NE DİYOR?

İlgili kanuna göre özel okullar ara sınıf geçişlerinde öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen zam oranında artış yapmak zorundayken, 1, 5 ve 9. sınıflarda esnek fiyat artışı uygulanabiliyor. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi gereğince açılan soruşturmanın nedeni de yeni kademeye başlangıç sınıflarında söz konusu okulların birlikte hareket edip kanuna aykırı olarak ortak fiyat belirlemeleri olmuştu.