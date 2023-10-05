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Fransız Bakan’dan ‘Ağrı Dağı’ skandalı

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#Catherine Colonna#Fransa#Ermenistan
Fransız Bakan’dan ‘Ağrı Dağı’ skandalı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 07:00

Tarafsız arabulucu rolündeki Fransa’nın Dışişleri Bakanı Colonna, Erivan ziyaretini Ağrı Dağı görseli paylaşarak “Ermenistan’a geri döndüm” diye duyurdu. Colonna’nın Ermenistan’a destek açıklamalarına Azerbaycan “Tarafsız olduğunu iddia eden Fransa’nın maskesi düştü” diye tepki gösterdi.

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FRANSA Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Dağlık Karabağ meselesi uluslararası gündemin zirvesindeyken Ermenistan’ın başkenti Erivan’a düzenlediği resmi ziyarette tarihi bir provokasyona imza attı. Fransız Bakan, Erivan ziyaretine dair yaptığı sosyal medya paylaşımında Ağrı Dağı’nın görselini paylaşarak “Ermenistan’a geri döndüm, ilk ziyaretimden 5 ay sonra. Dostluk, destek ve dayanışma” ifadelerini kullandı. Colonna için “Ağrı Dağı’nı Ermenistan toprağıymış gibi gösterdi” eleştirileri yöneltildi.

Fransız Bakan’dan ‘Ağrı Dağı’ skandalı

ASKERİ DESTEK ANLAŞMALARI

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelen Colonna, ortak basın toplantısında güvenlik ve savunma konularını ele aldıklarını belirterek “Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için askeri teçhizatın Ermenistan’a teslim edilmesine olanak sağlayacak sözleşmelerin imzalanması konusunda anlaşmaya vardı” dedi. Anlaşmalar hakkında detay vermekten kaçınan Colonna, “Şunu bilin ki, Ermenistan ile Fransa arasında halihazırda mutabakata varılmış ve ilerlemekte olan şeyler var” diye konuştu.

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BAKÜ: FRANSA’NIN MASKESİ DÜŞTÜ

- AZERBAYCAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Ermenistan ziyareti sırasında Bakü’yü hedef alan sözlerinden dolayı tepki gösterdi. Hacızade, “Colonna’nın ‘Fransa her zaman Ermenistan’ın yanındadır’ açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa’nın maskesini düşürdü” ifadelerini kullandı.

HANKENDİ’YE ‘ENVER PAŞA CADDESİ’

- Azerbaycan, yasadışı Ermeni güçlerden temizlenen Hankendi’de bir caddenin adını “Enver Paşa” olarak değiştirdi. 28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, ilk anlaşmasını Osmanlı Devleti ile imzalamış, Azerbaycan, bu anlaşma uyarınca, İngiliz güçleri ile Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istemişti. Harbiye Nazırı Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa’yı bir ordu kurarak Azerbaycan’ın yardımına gitmesi için görevlendirmişti.

 

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#Catherine Colonna#Fransa#Ermenistan

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