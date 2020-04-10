Fransa'da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman? Fransa Resmi Tatiller Listesi (2020)

Fransa Avrupa'da bulunan ülkelerden birisidir. Her ülkede olduğu gibi Fransa ülkesinde de belirli özel günler resmi tatil günü ilan edilmektedir. Bu özel günlerde hiçbir devlet dairesi veya özel daireler açık olmaz. Bu günlerde hiçbir işlem yapılamaz.

Fransa'da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?

Fransa'da resmi tatil günlerinde çoğu yerin kapalı olması gibi Konsolosluk ve Büyükelçilikler de kapalı konumda olurlar. Konsolosluk ve Büyükelçilikler Türkiye'nin resmi tatil günlerinde de kapalı olurlar. Bu nedenle bu tatil günlerinde kesinlikle vize veya pasaport gibi konsolosluk işlemleri yapılamaz. Konsolosluk veya Büyükelçilikler de vize, pasaport veya birçok işlemler için başvurmak isteyen herkesin bu resmi tatil günlerini dikkate almaları gerekmektedir.

Fransa Resmi Tatiller Listesi (2020)

Fransa ülkesinde belirlenmiş bazı günler resmi tatil ilan edilmektedir. Bu sebeple bu günlerde özel veya devlet daireleri, okullar veya konsolosluklar kapalı konumdadır. Fransa'nın resmi tatil günleri şöyledir:

- 1.01.2020 Yılbaşı tatili

- 6.01.2010 Epiphany Tatili

- 24.02.2020 Karnaval Tatili

- 5.04.2020 Fransa'da Palmiye Pazarı Tatili

- 10.04.2020 İyi Cuma Tatili

- 12.04.2020 Paskalya Pazarı Tatili

- 13.04.2020 Paskalya Pazartesi Tatili

- 1.05.2020 İşçi Bayramı

- 08.05.2020 Fransa'da II. Dünya Savaşı Zafer Günü Tatili

- 09.05.2020 Avrupa Günü Tatili

- 21.05.2020 Yükseliş Günü Tatili

- 22.05.2020 Köleliğin Kaldırılması Günü Tatili

- 27.05.2020 Köleliğin Kaldırılması Günü Tatili

- 31.05.2020 Whitsun Tatili

- 01.06.2020 Whitmondat Tatili

- 11.06.2020 Katolik Yortusu Tatili

- 14.07.2020 Fransız Milli Bayramı

- 15.08.2020 Fransa'da Meryem'in Göğe Çıkışı Günü Tatili

- 11.11.2020 Fransa'da 1918 Ateşkesi Günü Tatili

- 29.11.2020 1. Advent Tatili

- 06.12.2020 2. Advent Tatili

- 13.12.2020 3. Advent Tatili

- 20.12.2020 4. Advent Tatili

- 24-25-26.12.2020 Fransa'da Noel Tatili

- 31.12.2020 Yılbaşı Arifesi Tatili