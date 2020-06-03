Fransa'da neler oluyor? Paris'teki gösterilerde son durum

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından birçok ülkede ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'te, 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için gösteri düzenlendi. Paris Valiliğinin gösteri yasağına rağmen "Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla Adalet Sarayı'nda toplanan eylemciler, polis şiddetini protesto etti. Göstericilerle gerginlik yaşayan polis, onlara müdahale etti.



Fransa’da 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olduğu halde 24 yaşında polis aracında ölen siyahi genç için toplanan bir grup ise çevredeki çöp tenekelerini ateşe verdi. Göstericiler ellerine geçirdiklerini polise atarken, Paris çevre yolunu da bir süre trafiğe kapattı.



Fransa'da Paris'in kuzey banliyösünde 2016 yılında 24 yaşındaki Adama Traore adlı siyahi, jandarma tarafından karakola götürülürken araçta hayatını kaybetmişti. Aynı yıl yapılan açıklamada Traore'nin kalp rahatsızlığı bulunduğu ve polis aracında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü açıklanmıştı.