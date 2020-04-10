Birçok anne ve baba doğumlarını yurt dışında yapmak isterler. En çok tercih edilen ülkelerden birisi de Fransa'dır. Bunun en büyük sebebi yurt dışında doğan bebeklerin doğduğu ülkenin vatandaşı sayılmasıdır.

Yurt Dışında Doğum Yapmak

Birçok ülke, ülke sınırları içerisinde doğan bebeklere vatandaşlık hakkı vermektedir. Bazı ülkeler bu konuda kurallar koymaktadır. Bazı ülkelerde ise doğum yapılması kâfi görülmektedir.

Yurt dışında doğan bebekler o ülkenin vatandaşı olup ülkenin sunduğu haklardan ve hizmetlerden yararlanabilir. Özellikle prestij sahibi ülkeler kendi ülkelerinde doğan bebekler için gelecek yıllarda eğitim ve iş konularında pek çok hak vermektedir. Bu da bebeğin geleceği için çok büyük bir avantajı olmaktadır.

Fransa'da Doğum Yapmanın Avantajları Nelerdir?

- Fransa'da doğan bebekler vize konusunda sorun yaşamayan ülkeler arasında vizesiz giriş çıkış yapabilme olanağına kavuşur. Böylece Fransa'da doğan bebekler yetişkin olduklarında vizesiz çok kolay Avrupa ülkelerine giriş çıkış yapabilirler.

- Fransa'da doğan bebekler Fransız vatandaşı olabilirler. Vatandaşlık hakkına sahip olan bu bebekler ülkedeki tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu sağlık hizmetlerinden faydalanmak için ise vize gibi prosedürlere gerek yoktur. Böylece Fransa'da dünyaya gelen bebekler vatandaşlıktan çıkmadığı sürece hayatın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

- Eğitim imkanları da bu konuda büyük avantaj sağlamaktadır. Fransa'da doğan tüm bebekler o ülkenin vatandaşı olacağından, eğitim dönemine geldiği zaman Fransa'da okulu okuyabilmektedir. Özellikle üniversite döneminde çoğu kişiler yurt dışında okumak istemektedir. Bu sebeple Fransa'da dünyaya gelen bebek bu konuda her zaman bir adım önde olacaktır.

- Ülkemiz dışındaki çoğu Avrupa ülkeleri iş konusunda avantajları bulunmaktadır. Bu sebeple yurt dışında çalışmak isteyen birçok insan bulunmaktadır. Fransa'da doğan bebekler ise yetişkin dönemlerine geldiklerinde vatandaşlıktan çıkmadıkları taktirde bu ülkede eğitim alarak alanlarında iş bulma ve çalışma imkanları da bulunmaktadır. Bu da Fransa'da doğan bebekler için çok büyük bir avantaj olmaktadır.