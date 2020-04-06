Fransa'da Doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir? Vatandaşlık Alabilir Mi?

Yurt dışında doğan çocukların birçok hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple bazı anne ve babalar çocuklarını yurt dışında doğurmak istemektedir. Fransa ülkesi de bunlardan birisidir. Fransa'da doğan bebekler belirli haklara sahip olurlar.

Fransa'da Doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir?

Fransa sınırları içerisinde doğan yabancı ülke vatandaşları o ülkenin vatandaşı olabilmektedirler. Bu durumda Fransa'da doğan bebeklere birçok hak tanımaktadır. Fransa'nın vatandaşı olan bebekler ülkenin tüm sunduğu haklardan ve hizmetlerden yararlanabilirler. Özellikle eğitim ve iş konusunda büyük avantajı bulunmaktadır.

Ayrıca çocuklarda yurt dışı vize serbestliği de sağlamaktadır. Fransa'da birçok sağlık hizmetlerinden de faydalanabilirler. Günümüzde birçok hastalık için yurt dışı ülkeler tercih edilmektedir. Böylece Fransa'da doğan bebeklerin kolaylıkla Fransa ülkesi sağlık hizmetlerinden faydalanma olanağı bulunmaktadır.

Bir başka avantajı ise ülkenin eğitim fırsatlarından yararlanabilir olmalarıdır. Fransa'da doğan bebekler büyüyüp okul çağına geldikleri zaman Fransa'da okuyabilir. Eğitim hizmetlerinden faydalanabilir. Bu durum özellikle üniversite dönemlerinde çok büyük avantaj sağlamaktadır.

Fransa'da doğan bebekler vatandaşlık işlemleri tamamlandıktan sonra ve yetişkin bir yaşa geldiklerinde ülkenin iş imkanlarından faydalanabilmektedir. Fransa'da okuyup bölümü ile aynı alanlarda iş imkanına sahip olabilirler

Vatandaşlık Alabilir mi?

Fransa ülkesi sınırları içerisinde doğan bebekler 16 yaşını doldurduktan sonra vatandaşlık taleplerinde bulunabilirler. Fakat 18 yaşına geldiklerinde eğer 11 yaşından beri 5 yıl süresince Fransa'da ikamet ettiğini kanıtlar ise Fransız vatandaşı olmaya da hak kazanmaktadır. Bunlar dışında düzenlenen bir yasaya göre 6 yaş ile 18 yaş arası Fransa'da yaşamış ve burada öğretimini tamamlamış birinin ve bu ülkede kardeşi olan kişiler de Fransız vatandaşlığına kabul edilirler.

Ebeveynlerden birisi Bu ülkede 5 yıldan fazla yaşamış ve bu ülkenin vatandaşı ise çocuklarının da Fransız vatandaşlığına da geçirebilir. Fransa'da vatandaşlık başvurusu için o bölgedeki idari birime başvurulması gerekmektedir. Gerekli evraklar ile başvuru yapılabilmektedir.