Fransa Ulusal Bayramı Ankara'da kutlandı

Haberin Devamı

Fransa'nın Ulusal Bayramı, çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın da katılımıyla Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Fransa Büyükelçisi Herve Magro, "14 Temmuz, Fransa'da bizi bir ulus olarak nelerin bir araya getirdiğini hatırlatan bir gündür. Bunlar kısa süre önce içinden geçtiğimiz zor zamanların gösterdiği gibi güncelliğini hala koruyan halkın egemenliği, insan hakları ve birlikte yaşama iradesi gibi mesajlardır. Bu mesajlarda ve dolayısıyla böylesi bir günde, Fransa'yı ve 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla yüz yıl önce Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye'yi birleştirebilecek şeyin önemini de görüyorum. Türkiye'de, özellikle 6 Şubat'taki trajik depremler nedeniyle son derece yoğun bir yıl yaşadık. Bu vesileyle Fransız makamlarının ve halkının taziyelerini yinelemek istiyorum. Acınızı paylaşıyoruz. Bu elim olayda ülkemizin ve başka ülkelerin, olağanüstü seferberliğinden gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Depremlerin hemen akabinde bölgeye arama- kurtarma görevlileri sevk edildi, Adıyaman'da bir sahra hastanesi kuruldu. Bu yardımın bununla sınırlı kalmayacağı konusunda sizi temin edebilirim. Başta Fransız Kalkınma Ajansı'nın Türkiye'deki temsilciliği dahil olmak üzere tüm birimleriyle Büyükelçiliğimiz, uluslararası ortaklarımızla birlikte afet bölgelerinin yeniden inşasına sunabileceğimiz destek üzerinde çalışmaya devam ediyor" dedi.

Haberin Devamı

Büyükelçi Herve Magro, iki ülke arasındaki diyaloğun her alanda devam ettiğini belirterek, "İki ülke Devlet Başkanları, sonuncusu bu hafta NATO Zirvesi marjında olmak üzere düzenli görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız Macron ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın da ifade ettikleri gibi, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum ve bunun en kısa sürede gerçekleşmesini ümit ediyorum" diye konuştu.Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay ise şunları kaydetti:"Asrın deprem felaketi akabinde Fransa'nın sergilediği kıymetli destek ve dayanışmayı köklü dostluğumuzun bir tezahürü olarak gördük. Dolayısıyla bugünkü resepsiyon vesilesiyle kara günümüzde yanımızda olan Fransız hükümeti ve halkına bir kez daha şükranlarımızı yinelemek isterim. Fransa ile tarihsel köklere dayanan ve dostluk ve müttefiklik ilişkilerimizi ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleri, karşılıklı anlayış ve saygı temelinde her alanda daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Nitekim değerli Büyükelçi'nin de bahsettiği üzere NATO Vilnius Zirvesi'nin gündeminde yer alan bölgesel ve küresel ölçekte karşı karşıya kaldığımız mevcut sınamalar, Türkiye- Fransa ilişkilerinin bu alanlardaki önemini ortaya koyduğu gibi iş birliğimizin ikili bölgesel ve uluslararası düzeyde daha da güçlendirilmesinin önemine de işaret ediyor. NATO zirvesinde de görüldüğü üzere Sayın Cumhurbaşkanlarımız ve Sayın Bakanlarımız arasında devam eden yakın temaslar bu konudaki irademizi teyit etmektedir. Sayın Büyükelçi, maalesef sizin de vurguladığınız üzere bu kutlamanın senin ve Maria için bir veda olduğunu da biliyoruz. Ancak ikinci vatanınız sayılabilecek Türkiye'ye tekrar gelmek için resmi bir unvana ihtiyacınız olmadığını da gayet iyi biliyorsunuz. Biz, sizi gerçek bir Türkiye dostu olarak hatırlayacağız. Kovid-19 salgını dahil zor bir dönemde görev yapmanıza rağmen eğitim ve kültür başta olmak üzere Türkiye- Fransa arasındaki dostluğu, ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek için yoğun çaba harcadığınız, kıymetli katkılarınız ve samimi çabalarınızdan dolayı teşekkür ederiz. En çetrefilli siyasi, ekonomik ve kültürel konuları sağduyunuz, akil duruşunuz ve engin tecrübemizle hep olumluya çevirdiniz."