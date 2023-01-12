Fragmana 7 yıl hapis

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Bursa Osmangazi’de 29 Temmuz 2020’de, Kıvanç B. (17), parka getirdiği babasının silahını arkadaşlarına göstermek için çıkarmıştı. İddiaya göre silah ateş almış, Kıvanç B.’nin arkadaşı Eren K.’nin (16) boynundan giren mermi, göğsünden çıkmıştı. Eren K. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Kıvanç B. adliyede serbest bırakılmıştı. Kıvanç B.’nin amcası Gökhan Başboğa (35) ise 5 Ağustos 2020’de, iddiaya göre Eren’i hastanede ziyaret ettiği için arkadaşı Abdullah Y.’ye sokak ortasında satırla saldırmıştı. Yakalanıp adliyede serbest bırakılan Başboğa, olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine tutuklanmıştı. Başboğa, adliye çıkışında gazetecilere “Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin” demişti. 6 ay cezaevinde kalan Başboğa, bir kez daha tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Başboğa’ya ‘kasten yaralama’ suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

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KARARA İTİRAZ ETTİ

Gökhan Başboğa karar duruşmasında savunmasını tekrarlayarak, “Çiğköftecide Abdullah Y.’yi görünce konuşmak istedim. Kabul etmeyip bana küfredince, gece vardiyasında çalıştığım için üzerimde bulunan bıçağı savurdum. Çok pişmanım” dedi. 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Başboğa’nın, avukatı aracılığı ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne itirazda bulunduğu öğrenildi.