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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Fotolar izinsiz’ tazminatı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘Fotolar izinsiz’ tazminatı
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Diyetisyen Serap Akyol, kitabında izinsiz fotoğraflarının kullanıldığı iddiasıyla oyuncu Ayşe Tolga’ya açtığı davayı kazandı. Mahkeme heyeti, 13 bin liralık tazminatın Serap Akyol’a ödenmesine karar verdi.

Diyetisyen Serap Akyol, oyuncu Ayşe Tolga’ya ‘Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim’ isimli kitabında izinsiz fotoğraf kullandığı iddiasıyla dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır görülen davanın karar duruşmasına davacı Serap Akyol ile davalı Ayşe Tolga katılmadı. Davacı Serap Akyol’un avukatı Duygu Delibaş, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalı Ayşe Tolga’nın avukatları ise mahkemece yeniden rapor alınmasını, aksi takdirde davanın reddini istedi.

‘Fotolar izinsiz’ tazminatı


MAHKEME: İZİNSİZ KULLANIM VAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, Serap Akyol’u haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Serap Akyol’a ait fotoğrafların, Ayşe Tolga’ya ait ‘Ayşe Tolga ile 8 Haftada Değişim’ adlı kitapta izinsiz kullanıldığını, bu nedenle Akyol’un kişilik haklarına tecavüz teşkil edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca 3 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi olmak üzere toplam 13 bin liralık tazminatın 3 yıllık yasal faiziyle birlikte davalı Ayşe Tolga’dan alınarak Serap Akyol’a ödenmesine hükmetti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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