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Fotoğraflar tartışma yarattı... İstanbul Üniversitesi kapılarını açtı

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#İstanbul Üniversitesi#Beyazıt#Laleli
Fotoğraflar tartışma yarattı... İstanbul Üniversitesi kapılarını açtı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 07:00

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinin, halkın ziyaretine açılmasının ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar tepki çekti.

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İstanbul Üniversitesi’nden geçen günlerden yapılan açıklamada, üniversitenin simgesel Beyazıt kampusu ile Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece’de bulunan yerleşkelerinin ziyaretçilere açıldığı duyuruldu. “Duvarsız uygulama” olarak adlandırılan proje üniversitenin öğrencilerinden tepki görmüştü. Öğrenci kulüpleri ortak bir bildiri yayınlamış ve bu kararı eleştirmişti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da karar kadar tepki çekti. Fotoğraflarda üniversiteyi ziyaret eden vatandaşların amfide ders dinleyen öğrencileri seyrettiği görülüyordu. Bu görüntülerin güvenlik endişesine neden olduğunu belirten bazı öğrenciler, “İstanbul Üniversitesi müze değildir” başlığıyla paylaşımlar yaptı.

Fotoğraflar tartışma yarattı... İstanbul Üniversitesi kapılarını açtı

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İstanbul Üniversitesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Ulusal bir televizyon kanal yetkililerinin daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması en hafif tabiriyle üniversitemizin Açık Kapı- Açık Bilim felsefesini yıpratmaya yönelik provakatif bir girişimdir. Bu görselleri maksatlı bir şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç ivedilikle başlatılacak.”

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#İstanbul Üniversitesi#Beyazıt#Laleli

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