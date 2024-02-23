‘Fossati albümü’ yeniden basıldı

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İşli, Beyoğlu Erman Han’da ortağı Püzant Akbaş ile kurduğu Sahaf Turkuaz’ı işletiyor.

İşli, “İyi bir sahaf olmak için bir kere iyi bir kitap okuru olmak gerekiyor. Hiç kitap okumadan, kitaba ilgi duymadan iyi bir sahaf olmak mümkün değil. Sahafın sabrı, zamanı ve deposu olacak. Çünkü kitap daima çoğalan bir şey, sahafın maddi sermayesi az ama kitap olarak sermayesi çok. Dolayısıyla yeri ve deposu olmalı” dedi.

‘ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE TIPKI BASIMI YAPILDI’

Demirören Medya’nın tıpkı basımını yaptığı ‘Fossati Albümü’nü çok beğendiğinin de altını çizen söyleyen İşli, “Az basılmış olmaları nedeniyle bazı kitapların yapılmış tıpkı basımları var. Örneğin Demirören Medya’nın bastığı bir ‘Fossati Albümü’ var. Mimar Gaspard Fossati, padişahın izniyle Ayasofya Camisi’ni restore etmiş. Onun üzerine Ayasofya ile ilgili müthiş bir gravürlü kitap yapmış. Onun çok zor bulunan nadir olan bu özel kitabı Demirören Medya, kutulu ve özel cildiyle çok güzel bir şekilde tıpkı basımını yaptı. O kitabın orijinali öyle bir şey ki zaman içerisinde paranız olsa bile bulmanız çok zor” dedi.