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Forma hırsızlarına 17.5 yıl hapis istendi

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#GALATASARAY#FORMA#Hırsızlık
Forma hırsızlarına 17.5 yıl hapis istendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Galatasaraylı futbolcular için özel olarak hazırlanan 2 bin 443 parça formayı çalıp internette sattıkları iddiasıyla kulüpte görevli şoför, çamaşırhane sorumlusu ve masör dahil 6 isme 17.5’ar yıl hapis istendi.

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Nike firması 2020-2021 yıllarını kapsayan sponsorluk anlaşması kapsamında Galatasaray’a futbolcuların ve teknik heyetin kullanması için forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünler hazırladı. Özel kıyafetler öngörülen süreden önce tükendiği için Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki depolarda sayımlar yapıldı ve 2 bin 443 ürün eksik çıktı. Yapılan araştırmada ürünlerin internet üzerinden satıldığı anlaşıldı. Ürünleri satanlar kulüpte şoför olarak çalışan Ahmet Kör ve Antalya’da ikamet eden Buğra Fatih Ünsal’dı. Ünsal’ın GSM hattının HTS kayıtlarına bakıldığında kulübün akademi malzeme sorumlusu Gürsel Polat, çamaşırhane-temizlik sorumlusu Turgut Uygun ve masör Sedat Peker’le irtibatının bulunduğu tespit edildi. 29 Haziran’da eşzamanlı yapılan operasyonlarda Buğra Fatih Ünsal’ın Antalya’daki ikametinde 6 koli halinde toplam 276 adet kısa kollu forma, 50 adet uzun kollu forma, 16 çift çorap ve 30 adet şort ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin 54 adedinin hazırlanan özel ürünlerden olduğu belirlendi.

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YASADIŞI PİYASA OLUŞTURDULAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede 6 şüphelinin yasadışı bir piyasa oluşturarak haksız maddi kazanç sağladıkları belirtildi. 6 şüpheli hakkında iştirak halinde zincirleme şekilde muhafaza altına alınmış eşyaya hırsızlık suçundan 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

 

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#GALATASARAY#FORMA#Hırsızlık

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