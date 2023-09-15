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Forkliftle taşıdığı su şişeleri üzerine devrildi... O anlar kameraya böyle yansıdı

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#İstanbul#Sarıyer#Forklift
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 16:12

Sarıyer'de, zincir markete getirilen su dolu pet şişeler, paletle kamyonetten indirilirken şoförün üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Ayazağa Mahallesi 101. Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lojistik firmasında şoför olarak çalışan İbrahim A., sipariş edilen su dolu pet şişeleri teslim edeceği zincir market şubesi önünde kamyonetini park etti.

Forkliftle taşıdığı su şişeleri üzerine devrildi... O anlar kameraya böyle yansıdı

Şoför, pet şişeleri palete yükledikten sonra market çalışanlarına yardım etmek için aşağı indi. Kadın çalışan forklift yardımıyla paleti çekerken, İbrahim A. ile başka market çalışanı ürünlerin devrilmemesi için destek verdi. Forkliftin kaldırıma indirilmesinin ardından kadın çalışan forklifti çekmeye çalışırken palet yan yattı. Market çalışanları kaçarken, İbrahim A. devrilen ürünlerin altında kaldı.

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Forkliftle taşıdığı su şişeleri üzerine devrildi... O anlar kameraya böyle yansıdı

Olayı gören sokak sakinleri şoförün yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan İbrahim A., olay yerine gelen ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şoförün kaburga kemiğinde kırıklar olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından babası ve ağabeyiyle birlikte yardıma koştuklarını belirten Ege Tuna, "Bir ses duydum. Hemen geldiğimde adamın üzerine mal devrilmişti. Yardıma koştuk, adamı oradan çıkardık. Durumu kritikti, göğsünden hasar almıştı, konuşamıyordu. Ambulans geldi ve yaralıyı alarak hastaneye götürdü" dedi.

Forkliftle taşıdığı su şişeleri üzerine devrildi... O anlar kameraya böyle yansıdı

Efe Tuna ise "Evde oturuyordum, bir ses duydum. Bağrışmalar duydum, paletin altında birisi kalmıştı. Yardıma koştuk, suları atmak için. Sonra ambulans geldi" diye konuştu.

Forkliftle taşıdığı su şişeleri üzerine devrildi... O anlar kameraya böyle yansıdı

 

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#İstanbul#Sarıyer#Forklift

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