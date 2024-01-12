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Forex operasyonunda ele geçirilenler İstanbul'da sergilendi

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Forex#Polis
Forex operasyonunda ele geçirilenler İstanbulda sergilendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 13:31

İstanbul’da forex yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandıran şüphelilere operasyon düzenlenmiş; 73 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ve nakit para ise, emniyette sergilendi. Operasyonlarda 103 adet bilgisayar, 1 adet server, 200 adet telefon, 178 bin 535 lira, 49 bin 64 dolar ele geçirilmişti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Maslak'ta bulunan bir iş yerinde forex yatırım dolandırıcılığı yapıldığını belirledi. Ekipler tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerdeki odalarda kartlı güvenlik sistemiyle birçok noktada güvenlik kamerası tertibatının bulunduğu görüldü. Operasyonda 73 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Forex operasyonunda ele geçirilenler İstanbulda sergilendi

Adreslerde yapılan aramalarda 103 adet bilgisayar, 1 adet server, 200 adet telefon, 178 bin 535 lira, 49 bin 64 dolar, 920 Euro, 705 lari, 60 Hırvat kunası, bin Ermenistan dramı, 3 adet ruhsatsız tabancayla, 19 fişek, çok sayıda dijital ve yazlı doküman, ingilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu form ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi.(DHA)

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Forex operasyonunda ele geçirilenler İstanbulda sergilendi

Forex operasyonunda ele geçirilenler İstanbulda sergilendi

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#İSTANBUL#Forex#Polis

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