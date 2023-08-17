Foça sahili istila ettiler! Hastanelere başvurular arttı

Haberin Devamı

Foça kıyılarında deniz anası istilası yaşanıyor. Vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanası istilasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, bu durum denize giren vatandaşları da tedirgin ediyor.

Deniz analarının istilası, ilçedeki vakaları da artırdı. Yüzerken denizanalarıyla temas eden bazı vatandaşlar, yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Deniz anasıyla temas eden ve Foça Devlet Hastanesinde tedavi olan Sali Yiğit, İngiliz Burnu mevkiinde denizde iken yaşadığı durumu anlattı. Sali Yiğit, "Kuzenimle denize girerken biraz açılmak istedik. Foça'da denizanası vakalarının çok olduğunu kendimizde gördük. Söyleniyordu zaten. Bulunduğumuz bölgede çok yoktu, kıyıda bir tane ölü deniz anası vardı. Bizde denize girdik, biraz ilerledik bir sorun yoktu.

Haberin Devamı

Dubalara kadar geldik, açıklarda tam göğsümün altında bir yanma, batma hissettim. Bir yapışma durumu olmadı; ama sadece temas durumu oldu ve ara ara çizgiler şeklinde izler oluştu. Sonrasında hemen denizden çıktık Foça Devlet Hastanesine gittik. Durumu gören doktor ve hemşireler 'ciddi bir durum' diyerek gerekli tedavi yapıldı” şeklinde konuştu.

Öte yandan, son 15 gündür artış gösteren denizanası istilası balıkçıları da mağdur etti. Sahilde balık tutan balıkçılar, denizanalarının ağlarına vermiş olduğu zarardan ve ağların balık yerine denizanası dolduğundan dert yakındı.

Uzmanlar ise deniz anası istilasının aşırı sıcaklar ile deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirtiliyor.

"BİRKAÇ GÜNDÜR ARTIŞ VAR"

Doğma büyüme Foçalı olduğunu belirten Canan Limnili, "Bu sene denizanalarında birkaç gündür artış var. Biz çocukluğumuzda bu dönemlerde pek denize girmek istemezdik, denizanaları bizi çarpardı. Sanırım bu sene kuzey rüzgarlarının da etkisi ile akıntı ile Foça'ya geldiklerini ve rüzgârlardan dolayı limandan ayrılamadıklarını düşünüyorum.

Haberin Devamı

Ayrıca denizlerin bu hale gelmesindeki sebeplerden birisi insanların yanlış şekilde davranmaları, kaçak avcılığın artmasıdır. Sardalya ve kılıç balıkları üreme dönemlerinde denizanalarından beslenirlermiş, maalesef kaçak avcılığın artmasından dolayı da balık popülasyonu azalmış, bu sebeple denizanalarının arttığını düşünmekteyim” diye konuştu.

"DENİZANASI ÇARŞAFI SERİLMİŞ GİBİYDİ"

Foça Balıkçı Barınağı Limanı'nda yaşayan Orhan Özçiflikçi ise, “Dün tekneden bir an baktığımda çok şaşırdım, neredeyse denizin üzerine denizanası çarşafı serilmiş gibiydi. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Suyun ısınmasından dolayı bu olayın meydana geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'AŞIRI SICAK VE DENİZ KİRLİLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR'

​Foça ilçesi Büyükdeniz ve Küçükdeniz limanları sahilinde görülen büyüklü-küçüklü denizanası yoğunluğuna ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu durumun aşırı sıcaklar ile deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirterek, her yıl genelde bu aylarda denizanası yoğunluğu gözlendiğini ifade etti.