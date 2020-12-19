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Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir), DHA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Foça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

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Foça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı
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İZMİR'in Foça ilçesindeki Aslanburnu mevkisi açıklarında can salları içindeki 31 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Foça'nın Aslanburnu mevkisi açıklarında can sallarının bulunduğunu haber alan Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 09.00 sıralarında bölgeye sevk edildi. Can sallarında bulunan 1 Pakistan, 1 Fas, 9 Somali, 9 Orta Afrika Cumhuriyeti, 2 Senegal, 4 Kongo ve 5 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında çocuklar ile kadınların da bulunduğu göçmenler, denizden alınarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildikten sonra Foça Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradan da emniyete götürüldüler. Giyecek, yiyecek ve sağlık ihtiyaçları giderilen göçmenlerin, yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

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