‘Flört’ cezası ikiye böldü   

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Beşiktaş’ın sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş için kimileri erken karar verildiğini, en azından uyarılıp bir şans daha verilmesi gerektiğini savunurken, kimileri de “Profesyonel bir futbolcu her hareketine dikkat etmek zorunda. Gönderilmesi doğruydu” görüşünü ortaya koydu. Biz de Hürriyet olarak bu konuyu geçmişte büyük kulüplerde top koşturan ve halen antrenörlük yapan futbol adamlarına sorduk...

GÖNDERİLMESİ DOĞRU KARAR

- GÖKHAN KESKiN: Emirhan, altyapıda benim dönemimde yetişen çocuklardan biri. Çok yetenekli, Sergen Yalçın gibi tekniği vardı. Futbolcu kendisine bakmalı. Bu yaşta her tarafı dövmeli. Beşiktaş’ta oynadığını unutmamalı. Benim zamanımda birkaç takıma yolladık, oynamadan geri geldi. Futbola yönelseler her şey çok farklı olacak.

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- RECEP ÇETiN: Olayın içyüzünü kulüpteki teknik ekiptekiler daha iyi bilir. Bana kalırsa sorunlu oyuncu diğerlerini bozabilir. Düşünsenize 20 yumurtadan biri çürük olsa diğerlerinin de bozulma oranı yüksek. Profesyonel olmuş oyuncuya davranışları konusunda bir şey diyemezsin. Kendisinin dikkat etmesi gerekir.

BİR ŞANS DAHA VERİLMELİYDİ

- SONER TOLUNGÜÇ: Geçmişte herkes hata yaptı. Emirhan yetenekli bir çocuk, kazanılması gerekir. Herkes kulüp değerlerinden bahsediyor. Bu çocuklar kimbilir ne sorunlar yaşadılar. Yetenekleri kovmak çok kolay. Sinan Engin, Sergen Yalçın, Oktay Dereli, Ahmet Dursun’lar da çok hata yaptılar ama kendi içlerinde sahip çıktılar ve kazandılar.

- ZAFER TÜZÜN: Maalesef yeni jenerasyon bu tür hatalara düşüyor. Ülkemizde altyapıda yetenekli çok az oyuncu yetişiyor, sahip çıkmak gerek. Kulüp bunlara, nasıl davranılması gerektiğini anlatan kitapçık vermesine rağmen uygulamıyorsa ceza verilsin. Ama verilmemişse çocuğun suçu yok.

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- HAMİ MANDIRALI: Emirhan’ın kendi özel hayatı. Bu oyuncudan daha zararlı işler yapanlar bu kadar konuşulmadı. Emirhan yetenekli olduğu için 10 yıldır alt yapıda. Bu çocuğun kimbilir ne gibi sorunları var. Büyükler hoşgörülü olmalı. Zamanında kimler neler yaptı! Kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak

- ENGİN BAYTAR: Kulüpler, öncelikle neden menajerlere milyonlarca Euro borcu olduğunu sorgulasın. 10 yıldır altyapıda forma giyen bu çocuk için ağabeyler devreye girip işi kapatabilirlerdi. Forma atanlar, takımlarını bırakıp kaçanlar bile alkışlandı bu ülkede. Bu çocuğun yaptığı devede kulak kalır.

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‘OĞLUMU HARCADILAR’

- MURAT DELİBAŞ: “Oğlumun Beşiktaş’tan gönderildiğini duyunca şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi. Beşiktaş, Aboubakar’ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Benim oğlum orada 11 sene iyi kötü mücadele etti. Herhangi bir bilgi olmadan, soru sormadan, bize danışmadan feshettiler sözleşmesini. Çocuk da o panikle neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler. 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz. Beşiktaş’ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan’ı odasına çağırıp İskendurspor’a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu.”