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Flamingolar kurtuldu...

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#Tuz Gölü#Bakan Kurum#Flamingo
Flamingolar kurtuldu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 07:00

Kuraklık nedeniyle flamingo ölümlerinin arttığı Tuz Gölü’nden müjdeli haber geldi. Bakan Kurum, “Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı” dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Murat Kurum’un talimatlarıyla Tuz Gölü’ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için ağustos ayında bir dizi önlem almıştı. Tedbirlerin ardından, Tuz Gölü’nde yumurtadan çıkan 10 bin yavru flamingo, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamladı.

Flamingolar kurtuldu...

SAĞ SALİM BÜYÜDÜLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bir kısmı göçse de önemli bir bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Kulu ve Tersakan gibi göller dışında Mamasın Barajı gibi civardaki sulak alanlara dağıldı. Toplu halde beslenen flamingolar, yine toplu halde bölge üzerinde uçarken allı turna adına yakışır şekilde kızıl renkleriyle görsel şölen sunmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi. Bakan Kurum da güzel haberi Twitter’daki hesabından şu sözlerle duyurdu: “Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü’nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı.”

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TANKER VE BORULARLA CANSUYU TAŞINMIŞTI

Bakanlık Tuz Gölü’nde, öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı ardından da kalıcı çözüme yönelik 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara cansuyu aktardı.

 

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#Tuz Gölü#Bakan Kurum#Flamingo

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