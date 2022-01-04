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Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası önemli açıklama!

#Fiyat İstikrarı Komitesi#Nureddin Nebati#Maliye
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası önemli açıklama

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama paylaşıldı. Enflasyonla mücadelenin vurgulandığı açıklamada toplantıda alınan kararlar dört maddeyle sıralandı.

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Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 4 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ele alınmıştır. 2021 yılında fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğu değerlendirilmiştir.

Toplantıda kurumlarımız tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirler bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmıştır.

Komite tarafından;

1- Arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,

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2 - Tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına,

3- Arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine,

4- Enflasyon ile mücadele kapsamında tüm kurumların işbirliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası önemli açıklama

BAKAN NEBATİ'DEN PAYLAŞIM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Twitter hesabından toplantıdan fotoğraflar paylaşarak "Fiyat İstikrarı Komitesi 2. toplantımızı gerçekleştirdik. Enflasyon ile mücadele kapsamında atılacak adımları konuştuk." notunu düştü.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası önemli açıklama

 

Komite, ilk toplantısında küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve Emtia piyasalarındaki gelişmeleri ele almıştı.

KOMİTENİN GÖREVLERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.          

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#Fiyat İstikrarı Komitesi#Nureddin Nebati#Maliye

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