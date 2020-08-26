MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın
GeriGündem Fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın çıktı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14:00 sıralarında Geriş köyünde bulunan fıstık çamı ağaçlandırma alanında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve yangın söndürme ekipleri ve il özel idaresi ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle