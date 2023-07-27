Fistandalton yakalandı

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Bu gelişmenin ardından soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı.

Murat U.’nun Başakşehir’in Güvercintepe Mahallesi’nde gizlendiği belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 18 Temmuz günü Murat U.’nun evine operasyon düzenledi. Kaçmak için çatıya çıkan Murat U. silahını çektiği anda operasyon ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Polis ekipleri Bilal Diril cinayetine karıştıkları tespit edilen 12 kişinin isimlerini daha tespit etti. Ekipler 26 Temmuz günü düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla 12 kişinin tümünü gözaltına aldı. m Çetin AYDIN / İSTANBUL