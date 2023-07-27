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Fistandalton yakalandı

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#Fistandalton#Bilal Diril#Barış Boyun Çetesi
Fistandalton yakalandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 07:00

İSTANBUL Bahçelievler’de, Bilal Diril 4 Temmuz gecesi öldürüldü. Polis yaptığı araştırmada, Bilal Diril’i öldüren kişinin Barış Boyun çetesi üyelerinden “Fistandalton” lakaplı Murat U. olduğunu tespit etti.

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Bu gelişmenin ardından soruşturmayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı.

Murat U.’nun Başakşehir’in Güvercintepe Mahallesi’nde gizlendiği belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 18 Temmuz günü Murat U.’nun evine operasyon düzenledi. Kaçmak için çatıya çıkan Murat U. silahını çektiği anda operasyon ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Polis ekipleri Bilal Diril cinayetine karıştıkları tespit edilen 12 kişinin isimlerini daha tespit etti. Ekipler 26 Temmuz günü düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla 12 kişinin tümünü gözaltına aldı.  m Çetin AYDIN / İSTANBUL

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#Fistandalton#Bilal Diril#Barış Boyun Çetesi

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