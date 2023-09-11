Fırtına yıktı geçti: Okulların çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

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Tarsus ilçesinde saat 15.00 sıralarında etkili olan kısa süreli fırtına nedeniyle Kemal Paşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda, boş bir okulun binasının çatısı yola uçtu. Yol trafiği kapanırken, bölgeye Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle çatının parçaları temizlenerek yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Tozkoparan Mahallesi’ndeki Çağlayan İlköğretim Okulu’nun çatısı da fırtına nedeniyle bahçedeki boş oyun alanına düştü.

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Kentin birçok noktasında yine fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırılıp yola düştü. Dallar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.