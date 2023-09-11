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Fırtına yıktı geçti: Okulların çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

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#Mersin#Tarsus#Fırtına
Fırtına yıktı geçti: Okulların çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 17:13

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan fırtınada 2 okulun çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı. Yol trafiği kapanırken, bölgeye Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri sevk edildi.

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 Tarsus ilçesinde saat 15.00 sıralarında etkili olan kısa süreli fırtına nedeniyle Kemal Paşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nda, boş bir okulun binasının çatısı yola uçtu. Yol trafiği kapanırken, bölgeye Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle çatının parçaları temizlenerek yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Fırtına yıktı geçti: Okulların çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Tozkoparan Mahallesi’ndeki Çağlayan İlköğretim Okulu’nun çatısı da fırtına nedeniyle bahçedeki boş oyun alanına düştü.

Fırtına yıktı geçti: Okulların çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

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Kentin birçok noktasında yine fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırılıp yola düştü. Dallar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. 

Fırtına yıktı geçti: Okulların çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı

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#Mersin#Tarsus#Fırtına

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