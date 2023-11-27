Fırtına ve sağanak felç etti

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KARA İLE DENİZ BİRLEŞTİ

Meteorolojinin şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İzmir’de önceki gün akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka’nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları yolları yuttu, kaldırımlarla birleşti, otoparkları, sitelerin bahçelerini ve iş yerlerini su bastı. Talatpaşa Bulvarı da sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordonboyu’nda mahsur kalan vatandaşlar ise botlarla kurtarıldı.

1 METRE YÜKSELDİ

Zarar gören elektrik trafolarından kaynaklı bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği taşkına 1200 personel ve 250 iş makinesi ile müdahale etti. Rüzgârın dün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi ile deniz çekilmeye başladı.

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DEV DALGALAR OLUŞTU

Fırtına ve sağanak yağış İstanbul’da da etkili oldu. Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Kağıthane’de ve Pendik’te binaların çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu. Taksim Meydanı’na çıkanlar fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar ve Kadıköy Caddebostan Sahili’nde denizde dev dalgalar oluştu. Küçükçekmece Menekşe sahilyolunu kullanan araçlar yolda ilerlerken zorlandı. Birçok ilçede ağaçların dalları koptu, tabelalar uçtu.

Silivri’de de denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki işyerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi.

OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

Ankara’da etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle Çankaya’da park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yenimahalle’de bir apartmanın çatısı uçtu, Mamak’ta bir apartmanın dış yalıtımı koptu. Şereflikoçhisar’daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 asker yaralandı.

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Giresun’da 6 katlı apartmanın çatısı uçtu. Uçan çatılar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Kentte, bir motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kalıp, yaralandı. Keşap ilçesinde de etkili olan fırtınada ise binadan uçan çatı, yolda bulunan 10 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.

Ankara-Giresun

Yalova Termal’de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Yalova

KAYALAR YOLA DÜŞTÜ

Artvin’de sağanak etkili oldu. Dün sabah saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 20’nci kilometresinde Varyant mevkisinde yağışını etkisiyle heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları, karayoluna aktı. Ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluştu.

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Artvin

TEKNELER BATTI

Antalya’da şiddetli yağmur ile kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Kent trafiği durma noktasına geldi. Yağış zaman zaman yerini doluya bırakırken, Kepez’de kanallar taştı, araçlar yolda kaldı. Manavgat Side’de 3 tekne battı. Şehrin birçok noktasında devrilen ağaçlardan bazıları otomobillerin üzerine düştü, bazıları da yolları kapattı. Bu nedenle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Antalya

TAHIL AMBARININ ALTINDA KALDI

Sinop’ta da etkili olan fırtına can kaybına neden oldu. Erfelek’te dün 08.30 sıralarında, Nefize Keserci (77) evinin yanında bulunan tahıl ambarının altına geçti. Bu sırada etkisini artıran fırtına tahıl ambarını devirdi. Yaşlı kadın, tahıl ambarının altında kaldı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Keserci’nin yalnız yaşadığı ve eşinin vefat ettiği öğrenildi.

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SIĞINDIKLARI BARAKA YIKILDI

Konya’nın Akşehir ilçesinde ormanda yürüyüşe çıkan 5 kişi yağmur ve fırtınadan korunmak için bir barakaya girdi. Yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle sığınan 5 kişi içerideyken baraka çöktü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri göçük altında kalan Selahattin Türk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Barakada bulunan Emirhan Çakıcı, Seyit Dura ve Serkan Dura ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir kişi ise olaydan yaralanmadan kurtuldu.