×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fırtına ve sağanak felç etti

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#İzmir#İstanbul
Fırtına ve sağanak felç etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 07:00

Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Özellikle yurdun batı bölgelerinde etkili olan fırtınada binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, dev dalgalar oluştu, tekneler battı, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

KARA İLE DENİZ BİRLEŞTİ

Meteorolojinin şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İzmir’de önceki gün akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka’nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları yolları yuttu, kaldırımlarla birleşti, otoparkları, sitelerin bahçelerini ve iş yerlerini su bastı. Talatpaşa Bulvarı da sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordonboyu’nda mahsur kalan vatandaşlar ise botlarla kurtarıldı.

Fırtına ve sağanak felç etti

1 METRE YÜKSELDİ

Zarar gören elektrik trafolarından kaynaklı bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği taşkına 1200 personel ve 250 iş makinesi ile müdahale etti. Rüzgârın dün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi ile deniz çekilmeye başladı.

Haberin Devamı

DEV DALGALAR OLUŞTU

Fırtına ve sağanak yağış İstanbul’da da etkili oldu. Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Kağıthane’de ve Pendik’te binaların çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu. Taksim Meydanı’na çıkanlar fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar ve Kadıköy Caddebostan Sahili’nde denizde dev dalgalar oluştu. Küçükçekmece Menekşe sahilyolunu kullanan araçlar yolda ilerlerken zorlandı. Birçok ilçede ağaçların dalları koptu, tabelalar uçtu.

Silivri’de de denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki işyerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi.

Fırtına ve sağanak felç etti

İstanbul

OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

Ankara’da etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle Çankaya’da park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi. Yenimahalle’de bir apartmanın çatısı uçtu, Mamak’ta bir apartmanın dış yalıtımı koptu. Şereflikoçhisar’daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 asker yaralandı.

Haberin Devamı

Giresun’da 6 katlı apartmanın çatısı uçtu. Uçan çatılar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Kentte, bir motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kalıp, yaralandı. Keşap ilçesinde de etkili olan fırtınada ise binadan uçan çatı, yolda bulunan 10 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.

Fırtına ve sağanak felç etti

Ankara-Giresun

Yalova Termal’de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Fırtına ve sağanak felç etti

Yalova

KAYALAR YOLA DÜŞTÜ

Artvin’de sağanak etkili oldu. Dün sabah saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 20’nci kilometresinde Varyant mevkisinde yağışını etkisiyle heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları, karayoluna aktı. Ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluştu.

Haberin Devamı

Fırtına ve sağanak felç etti

Artvin

TEKNELER BATTI

 Antalya’da şiddetli yağmur ile kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Kent trafiği durma noktasına geldi. Yağış zaman zaman yerini doluya bırakırken, Kepez’de kanallar taştı, araçlar yolda kaldı. Manavgat Side’de 3 tekne battı. Şehrin birçok noktasında devrilen ağaçlardan bazıları otomobillerin üzerine düştü, bazıları da yolları kapattı. Bu nedenle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Fırtına ve sağanak felç etti

Antalya

TAHIL AMBARININ ALTINDA KALDI

Sinop’ta da etkili olan fırtına can kaybına neden oldu. Erfelek’te dün 08.30 sıralarında, Nefize Keserci (77) evinin yanında bulunan tahıl ambarının altına geçti. Bu sırada etkisini artıran fırtına tahıl ambarını devirdi. Yaşlı kadın, tahıl ambarının altında kaldı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Keserci’nin yalnız yaşadığı ve eşinin vefat ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

SIĞINDIKLARI BARAKA YIKILDI

 Konya’nın Akşehir ilçesinde ormanda yürüyüşe çıkan 5 kişi yağmur ve fırtınadan korunmak için bir barakaya girdi. Yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle sığınan 5 kişi içerideyken baraka çöktü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri göçük altında kalan Selahattin Türk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Barakada bulunan Emirhan Çakıcı, Seyit Dura ve Serkan Dura ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir kişi ise olaydan yaralanmadan kurtuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#İzmir#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!