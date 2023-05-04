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Fırtına paraşütçüleri savurdu: Kayıp paraşütçüler her yerde aranıyor

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#Paraşütçü#Fethiye#Fırtına
Fırtına paraşütçüleri savurdu: Kayıp paraşütçüler her yerde aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 16:38

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan atlayan paraşütçüler fırtına ve sağanak nedeniyle savrulunca farklı noktalara iniş yaptı. Dağdaki ağaca takılıp, asılı kalan paraşüt pilotu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp ve ulaşılamayan paraşütçüler için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Fethiye’de Babadağ’dan Ölüdeniz Plajına uçuş yapmak için havalanan paraşütler, hava patlaması nedeniyle zor anlar yaşadı. Kimi paraşütçüler rüzgarla Babadağ’dan Fethiye yönüne, kimi paraşütçüler de Babadağ’dan Seydikemer ilçesine kadar sürüklendi. Tüm pilotlar zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Bazı paraşütler güvenle karaya inerken, bazı paraşütler ağaçlarda ve ormanlık alanlarda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarları üzerine paraşütlerin kurtarılması için polis, jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri harekete geçti. Farklı mahallere iniş yapan paraşütçüler başarılı operasyonlarla kurtarıldı.

KAYIP PARAŞÜTÇÜLER ARANIYOR

Edinilen bilgilere göre; Tandem (ikili) uçuştan 10 paraşüt, single (tekli) uçuştan 6 paraşüt zorunlu iniş yaptı. Aralarında pilot ve yolcuların bulunduğu 17 kişi Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Fırtına paraşütçüleri savurdu: Kayıp paraşütçüler her yerde aranıyor

Tek başına uçuş yapan iki pilota henüz ulaşılamadı. Kayıp ve ulaşılamayan paraşütçüler için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fırtına paraşütçüleri savurdu: Kayıp paraşütçüler her yerde aranıyor

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#Paraşütçü#Fethiye#Fırtına

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